Orta saha ve savunma bölgelerine takviyelerini gerçekleştiren Trabzonspor, golcüsünü aramaya devam ediyor... Geçen sene kiralık oynayan Nijeryalı Paul Onuachu'nun bonservisini Southampton'dan yüksek maliyeti sebebiyle henüz alamayan Fırtına, alternatifi olan Hollandalı Weghorst ile de anlaşma sağlayamadı. 32'lik golcünün kulübü Burnley'nin yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisi ve oyuncunun da yüksek maaş talebi, bordo mavili cephede kabul görmedi.

Santrfor hattında Draguş ve Enis Destan'ın önünde oynayacak net bir golcü arayan Fırtına, Sivas'ın Arnavut forveti Rey Manaj'a yöneldi... Geçen sezon Süper Lig'de Sivas formasıyla 33 maça çıkan Manaj, 18 gollük performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Finansal Fair-Play limiti nedeniyle nakit harcamadan çekinen Karadeniz ekibinin, Arnavut golcü için bir miktar nakit ve takas oyuncu teklifine hazırlandığı öğrenildi.

Sivasspor ise henüz teklif yapılmadığını şu açıklamalayla duyurdu: "Son günlerde Rey Manaj'ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transfer teklifi gelmemiştir."