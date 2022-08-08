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Spor

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e yeni kontrat

Trabzonspor Yönetimi, Avrupa'dan transfer teklifleri alan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kontratlarını yenileyecek.

Sabah8 Ağustos 2022 Pazartesi 13:32 - Güncelleme:
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Trabzonspor'da dış transfer harekatı devam ederken, takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ise sıralarını bekliyorlar. Bordo-mavili idarecilerin iki oyuncuya bu konuda bilgilendirme yaptıkları öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisi Avrupa'dan teklifler alan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün kontratlarını yenilerken, ücretlerini de artıracaklar. Yeni oyunculara uygulanan 'tavan rakam' takımda sadece iki genç kaptana verilecek.

Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Uğurcan da Abdülkadir Ömür de bunu değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak en önemli şartları kendilerini yetiştiren bordo-mavili kulübün de olası transferlerinden memnun olacak bir rakam kazanmaları.

DJANİNY DE KALIYOR

Karadeniz ekibinin belki de en çok teklif alan ismi Djaniny Semedo... Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu için özellikle Arap kulüpleri çok ısrarcı. Ancak Abdullah Avcı'nın ataktaki en farklı kullandığı tecrübeli forvetin çıkış kapıları kapalı. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon da yönetime "Djaniny mutlaka kalmalı. Onun iyisini almak için kazandığımız bonservis parasından fazlasını vermek zorunda kalırız" demişti.

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