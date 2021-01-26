Trabzonspor'dan Visca hamlesi

26 Ocak 2021 Salı 09:47 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:47

Trabzonspor'un transfer çalışmalarında ofansif orta saha ve forvet takviyesine yönelirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Edin Visca'yı istemesi gündemi değiştirdi. Tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı son görüşmede Boşnak yıldızın transferini istediği öğrenildi.

Bordo- Mavili yöneticilerin ise ligde takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı'nın bu isteğini geri çevirmek istemediği ve Başakşehir ile resmi bir görüşme yapma kararı aldığı öğrenildi.

Bu arada son dönemde takımda bazı sıkıntılar yaşayan Edin Visca'nın da Trabzonspor'a gelme fikrine oldukça sıcak baktığı da ifade edildi.

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