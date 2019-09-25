Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür, Golden Boy 2019 adayları arasında

Ödül törenini, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport veriyor. 40 kişiye düşürülen listede, De Ligt, Donnarumma, Joao Felix, Jadon Sancho ve sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas öne çıkan adaylar.

Tuttosport'un verdiği ödüle, sadece 21 yaş ve altındaki oyuncular aday olabiliyor.