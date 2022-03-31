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Spor

Trabzonsporlu Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat oldu

Trabzonspor, Anders Trondsen'in İspanya'da ameliyat olduğu açıklanırken, 'Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.' ifadelerine yer verildi.

DHA31 Mart 2022 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 18:04
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Trabzonspor'da sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Anders Trondsen, İspanya'da ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Anders Trondsen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Norveçli futbolcumuz Anders Trondsen İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Sağ uyluk üst adale tendonunda yırtık tespit edilen Trondsen, İspanya'nın Barcelona şehrinde ameliyat oldu. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

Trabzonspor'da Trondsen sezonu kapatırken, Beşiktaş maçı öncesi savunmanın sağında Bruno Peres cezalı, stoperler Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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