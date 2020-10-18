Trabzonsporlu Ekuban'da koronavirüs çıktı

18 Ekim 2020 Pazar 16:43 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:43

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."