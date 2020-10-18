İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2020 Pazar / 1 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonsporlu Ekuban'da koronavirüs çıktı
Spor

Trabzonsporlu Ekuban'da koronavirüs çıktı

Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan Ekuban, ev izolasyonuna alındı.

18 Ekim 2020 Pazar 16:43 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:43
ABONE OL

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.