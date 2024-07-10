Trabzonsporlu Enis'in hedefi gol krallığı

Yeni sezon hazırlıkları 2. etap çalışmaları kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde kamp yapan bordo-mavili takımın golcüsü Enis Destan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen sezon ligde 9 kez rakip fileleri havalandırarak çıkış yakalayan genç futbolcu, kampta hava şartlarının sıcak olduğunu, buna rağmen iyi çalıştıklarını belirtti.

Antrenman olarak yoğun bir tempoya girdiklerini ifade eden Enis Destan, "Takım olarak güzel bir aile ortamı yakaladığımızı düşünüyorum. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi maçı var. Aslında bu hazırlıklar, hazırlık maçları onun bir provası. Bu maça hazırlanıp sezona galibiyetle başlamak istiyoruz." dedi.

Enis, geçen sezonki gelişimini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'a şampiyon olduğumuz sezonda gelmiştim. Oynayacağımı düşünmüyordum ama önümüzdeki sezonlara kendimi hazırlıyordum. Polonya'ya giderek kendimi daha çok geliştirmeyi hedefliyordum. Onu da başardığımı düşünüyorum. Geçen sezon da iyi bir performans gösterdim. Bunun üstüne koyarak gitmem lazım. Futbol böyle bir şey. Hep üstüne koya koya gitmem lazım. Benim açımdan planlı programlı bir şeydi."

Trabzonspor'un yaptığı transferlerle güçlendiğini vurgulayan Enis Destan, "İnşallah kupalar kaldırırız. Trabzonpor'un hedefi her zaman kupalardır. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Ben de gol kralı olmayı hedefliyorum. Önümüzde uzun bir süreç var, genç bir oyuncuyum. O hedeflerime üstüne koya koya ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

- "TRABZONSPOR'DA MUTLUYUM"



Trabzonspor ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmasına ilişkin de Enis Destan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon uzattım. Trabzonspor'da mutluyum. Kulübümü seviyorum. Burada da kupalar kaldırmak istiyorum. Evet uzattım ama her futbolcunun olduğu gibi benim de Avrupa hayalim var. Bu hayal ile gelişimimi sürdürmeye çalışıyorum. Kulübümüzün menfaati doğrultusunda maddi, manevi açıdan iyi bir rakam gelirse tabii ki düşünebilirim. Ama şu an Trabzonspor'da mutluyum."

Enis, Bundesliga hayalinin de olduğunu vurgulayarak, "Küçüklükten beri Almanya Ligi'ni seviyorum ve takip ediyordum. Lewandowski, Bayern Münih, Borussia Dortmund'da harikalar yarattı. İdolümden dolayı Bundesliga'yı seviyordum. Orayı da takip ediyorum, hedeflerimden bir tanesi." şeklinde konuştu.

- "ONUACHU KALİTELİ, YETENEKLİ BİR OYUNCU"



Geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan ve bordo-mavili takımın tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Paul Onuachu hakkındaki soru üzerine Enis Destan, şunları kaydetti:

"Geçen sene Paul abi (Onuachu) ile oynadık, gerçekten kaliteli, yetenekli oyuncu. Ondan öğrendiğim, bana kattığı şeyler vardı. O bana yardım ediyordu. Ben de ona yabancı olduğu için yardım ediyordum. Güzel bir abi-kardeş ilişkisi yakalamıştık. İkimizin de en belirgin özellikleri kafa golleriydi. Yarışıyor gibiydik."

Eksiklerini tamamlamak istediğini dile getiren Enis, "İyi yaptığım şeyleri de mükemmel yapmam lazım. Ayaklarımı da daha çok geliştirirsem daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- MİLLİ TAKIM HEDEFİ



Enis Destan, A Milli Futbol Takımı'nın güzel bir turnuva geçirdiğini belirterek, "Son Hollanda maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Turnuvada favori takımlardan biriydik. 'Türkiye geliyor'u bize yaşattılar. Abilerimize teşekkür ediyoruz. Bence gayet güzel geçti turnuva. Türk milleti de kenetlendiği için çok güzel atmosfer oldu. Tüylerimiz diken diken oldu, her golde sevinçler yaşadık. İleride inşallah daha güzel yerlerde olacağız." diye konuştu.

Ümit Milli takım forması giyen oyuncu, "Önümüzde dünya, Avrupa şampiyonları yine var. Bunlara hazırlandığımızda iyi şeyler yapabiliriz. Bunu da herkese hissettirdik. Her futbolcunun hayali A Milli Takım'da oynamak, gol krallığı yaşamak. Ben de bunları hedefliyorum. İnşallah çok çalışıp orada olmaya çalışacağım." dedi.

Enis Destan, milli takımda bir santrfor sorunu yaşandığını düşünmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bazen hocanın değişik taktikleri oluyor, kendine göre düşündüğü taktikler oluyor. Bunu da gördük, çok güzel taktikler ortaya koydu, çeyrek final oynadık. Ben, Bertuğ, Erencan, Poyraz, Semih gibi gelecek vadeden oyuncular da var. Bizim de çalışmamız lazım. Özel bireysel antrenmanlar yapmamız lazım. Böyle devam etmeliyiz, orayı hepimiz hak ediyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte orada olacağız."

- "HOCAMIZI DİNLEYİP SAHADA SERGİLİYORUZ"



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sene kendisine süre verdiğini kaydeden Enis Destan, "İkili diyaloğumuz iyi. Neleri iyi, eksik yaptığımızı söylüyor. Bunların üzerine koyup daha iyi hale gelmeliyim. Oyun felsefemiz var. Hocamızı dinleyip sahada sergiliyoruz. İnşallah taraftarlarımız önümüzdeki sezon iyi bir Trabzonspor görecektir. Taraftarlar beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Önümüzdeki sezon her maça gelip destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'deki ilk golü Trabzonspor formasıyla attığını belirten Enis, "En son hafta Ankaragücü maçında da hat-trick yapmıştım. Ankaragücü küme düştüğü için buruk sevinç yaşamıştım. İnşallah yeni sezonda kaldığım yerden devam edeceğim." ifadelerini kullandı.