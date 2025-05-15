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Spor

Trabzonsporlu futbolculardan final değerlendirmesi

Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Anthony Nwakaeme, Galatasaray karşısında Türkiye Kupası finalinde alınan mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 00:59 - Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolculardan final değerlendirmesi
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı sahadan 3-0 mağlup ayrılan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ve Anthony Nwakaeme, mücadele sonrası konuştu.

ANTHONY NWAKAEME

"İstemediğimiz bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor."

"Ailelerini de maça getirdiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Ailelerimizi de getirmiştik buraya. Ailelerinizi getirdiğiniz bir maçta 3-0 kaybedemezsiniz. Bizim için hayal kırıklığı oldu ama önce taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor."

UĞURCAN ÇAKIR

Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti."

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