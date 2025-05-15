Trabzonsporlu futbolculardan final değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı sahadan 3-0 mağlup ayrılan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ve Anthony Nwakaeme, mücadele sonrası konuştu.

ANTHONY NWAKAEME

"İstemediğimiz bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür diliyorum. Onlar için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç oldu. Taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor."

"Ailelerini de maça getirdiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Ailelerimizi de getirmiştik buraya. Ailelerinizi getirdiğiniz bir maçta 3-0 kaybedemezsiniz. Bizim için hayal kırıklığı oldu ama önce taraftarımızdan özür dilememiz gerekiyor."

UĞURCAN ÇAKIR

Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti."