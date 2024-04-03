Trabzonsporlu futbolculardan galibiyet yorumu

Trabzonspor'da Taxiarchis Fountas ve Mislav Orsic Konyaspor karşısındaki galibiyeti ardından değerlendirmelerde bulundu.



TAXİARCHİS FOUNTAS



"Öncelikle bugün soyunma odasında 3 puan almamız gerektiğini konuştuk. Bunun ne kadar önemli olacağını konuştuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu. Sivasspor maçında da 3 puan için sahada olacağız. Aylar önce de söylemiştim, bizim için önemli olanın her maçta galibiyet olduğunu. Bugün de çok önemli bir 3 puan oldu. Sonraki maçta da hedefimiz galibiyet almak." dedi.



Trezeguet ve kendi attığı golü değerlendiren Fountas, "İkisi de sıra dışı, fantastik gollerdi. Ama daha önce de söyledim, daha önemli olan şey takımın kazanmadı. Dolayısıyla önemli olan buydu." diye konuştu.

Son olarak maçın başlangıcındaki protestoları için gelen soruya cevap veren bordo-mavili oyuncu, "Trabzonspor çok büyük bir takım. Trabzonspor'un beklentisi insanlardan saygı. Trabzonspor, karşılaştığı her rakibine saygı gösteren bir takım. Takımımızın beklentisi de saygı. Bugün yine birlikte olarak, omuz omuza tepkimizi göstererek ve aynı zamanda birlikte olduğumuzu göstereceğimizi ifade etmek istedik. Çünkü Trabzonspor büyük bir aile ve insanlardan beklentisi saygı" sözlerini sarf etti.

MISLAV ORSIC

Hırvat futbolcu, "Maç bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini konuştuk. Maça iyi başladık, öne geçtik. Daha sonrasında rakibimizin golüyle biraz sıkıntılı anlar yaşadık ama 3. golle maçı kazanmasını bildik" dedi.

Sahalara geri dönmesiyle ilgili konuşan Orsic, "Sahalara döndüğüm için mutluyum. Benim adıma bir ödül. Kulüpteki herkese bana inandıkları, destek verdikleri için teşekkür ederim. Çok özledim, çok uzun bir zaman geçmişti ama geri döndüm artık." diye konuştu.