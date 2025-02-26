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Spor

Trabzonsporlu futbolculardan galibiyet yorumu

Trabzonspor'da günün başarılı isimlerinden Batista Mendy, Stefan Savic ve John Lundstram, Türkiye Kupası'nda galip geldikleri Çaykur Rizespor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolculardan galibiyet yorumu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'un futbolcularından Batista Mendy, Stefan Savic ve John Lundstram, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

BATISTA MENDY'NİN AÇIKLAMALARI

Bugün gayet iyi bir maç oynadık. Taktik ve fizik açıdan iyi bir görüntü sergiledik."

Orta saha rotasyonu hakkındaki soruyu yanıtlayan Mendy, "Lundstram, Ozan veya Cham ile oynadım orta sahada ama kiminle oynadığım önemli değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

Son olarak attığı gole değinen Mendy, "Attığım golü daha önce antrenmanlarda konuşmuştuk. Bodrum maçında da böyle bir şutum vardı. Güzel bir gol oldu." ifadelerini kullandı.

JOHN LUNDSTRAM'IN AÇIKLAMALARI

"İyi bir maç oldu. Yoğun bir maç oldu. Son maça iyi başlayamamıştık ama bu maça gerçekten iyi başladık. Presimiz, paslarımız çok iyiydi."

"Burada olmaktan çok mutluyum. Hocam beni nerede oynatırsa oynarım. Stoper, 6 numara, 8 numara... Burada olduğum her anın keyfini çıkarıyorum."

"Şenol Güneş ile çok iyi bir ilişkimiz var. Adapte olmamı sağladı. İyi zamanlarımda neden oynadığımı, kötü zamanlarımda neden oynamadığımı bana gayet net şekilde anlattı." sözlerini sarf etti.

STEFAN SAVIC'İN AÇIKLAMALARI

"Çok iyi bir maç çıkardık, istediğimiz güçlü futbolu ortaya koyduk ve sonuç olarak çeyrek finale yükseldik. Çok mutluyuz."

"Bir futbolcu için en zorlu süreçler sakatlık süreçleridir. Kolay olmuyor ama güçlü dönebilmek için çok çalıştım. Bugün de mutlu olduğumu göstermeye çalışıyorum. Bu sezon hedeflerimiz var, bunları gerçekleştirmek istiyoruz."

"Batagov çok iyi bir oyuncu. Çok iyi yerlere gelecektir. Yeteneğini görebiliyorsunuz. Oyuncular bu gençlik dönemlerinde bazen ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışır, biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

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