Trabzonsporlu futbolculardan maç sonu açıklaması!

Trabzonsporlu futbolcular Nicolas Pepe, Edin Visca ve Enis Destan, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

NICOLAS PEPE

Pepe, "Elbette kolay bir maç değildi. Kolay olmayan zor maçı kendi açımızdan iyi yönettik ve iyi değerlendirdik. Bize özgüven getiren ikinci golü de bulduk ama son bölümde ne yazık ki gol yedik. Yine de maçı kazanmayı bildik." dedi.

3 pasla attıkları gol için konuşan Fildişili yıldız, "Takımın kalitesini biliyorum. Kaptanımın uzun toptaki kalitesini biliyorum. Ben de burada topun oraya geleceğini hissettim ve golü attım." sözlerini sarf etti.

Oynadığı pozisyonlar için konuşan Pepe, "Bugün birkaç pozisyonda oynadım ama bu benim oynadığım pozisyonlardı. Fenerbahçe'ye karşı da bu pozisyonda oynamıştım. Bunun işe yaradığını görebiliyoruz. Taraftarımızın önünde de gol atmayı istiyorum. Taraftarımız bunu hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Visca, "Geçtiğimiz hafta puan kaybettik. Burada zor maç olacağını biliyorduk. Maç öncesi iyi hazırlandık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bugün takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Büyük takım gibi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 4 gün sonra kupa maçını oynayacağız. Ona odaklandık." dedi.

Takım arkadaşı Enis Destan için konuşan Visca, "Bu sezon Enis Destan çok katkı verdi. Hoca onu doğru oynatınca golleri atıyor. Onunla oynamak kolay oluyor. İnşallah sağlıklı olursa önemli bir transfer yapacak. Futbolda geçmiş yok. Her zaman onunla konuşuyorum. O da beni dinliyor. Büyük bir potansiyel." diye konuştu.

Enis Destan, "Ligin en zor deplasmanlarından birindeydik ve 3 puanla çıkmak bizi mutlu etti. Antrenmanlarda çalıştığımız pozisyonlardan gol atmak bizi çok daha mutlu etti. Daha fazla da gol atabilirdik. Analizleri yapıp önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Golcü futbolcu, "Kafa topları en önemli özelliklerimden bir tanesi. Bunları antrenmanlarda çok çalışıyorum. Diğer özelliklerimi de geliştirmek istiyorum." diye konuştu.