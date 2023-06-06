Trabzonsporlu oyuncu yuvasına geri dönüyor! Hayırlı uğurlu olsun

Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda birçok oyuncu ile ilgilenen Karadeniz ekibinde forvet hattı için Galatasaray'ın eski oyuncusu Halil Dervişoğlu gündeme geldi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN TUTTUĞU TAKIM TRABZONSPOR

Hollanda'nın Roterdam kentinde doğan ve şehrinin doğduğu Sparta Roterdam'ın altyapısında futbola başlayan Halil Dervişoğlu, ailesinin Trabzonlu olması sebebiyle çocukluğunda Trabzonspor'u tutuyordu. Bu sebeple genç oyuncunun Trabzonspor'a sıcak baktığı bilinirken, Trabzonspor'un gelecek sezon takımı Brentford ile sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için nabız yokladığı ve oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

23 YAŞINDA 5 LİGDE FORMA GİYDİ



Yıldız oyuncu Halil Dervişoğlu Hollanda 1. Ligi'nde Sparta Rotterdam ve Hollanda Süper Ligi'nde Twente formaları giydi. İngiltere Premier Ligi takımlarından Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, buradan da sırasıyla Galatasaray'a ve Championship ekibi Burnley'e kiralandı. Yıldız oyuncu Burnley sonrası Brentford'a geri döndü. Yıldız oyuncu, böylece 5 ayrı ligde 5 takımın formasını giymiş oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, bu sezon Brentford formasıyla tüm kulvarlarda 11 kez forma şansı buldu ve sadece 1 gol atma başarısı gösterebildi.