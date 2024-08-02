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Spor

Trabzonsporlu taraftarlardan Nwakaeme'ye büyük ilgi

Trabzonspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, taraftarlarla bir araya geldi.

IHA2 Ağustos 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Trabzonsporlu taraftarlardan Nwakaeme'ye büyük ilgi
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzonspor'un destekleriyle düzenlenen Trabzon Fan Fest, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde futbolseverlerle buluşuyor. 4 gün boyunca sürecek ve katılımın ücretsiz olacağı festivalde, Ayak Golfü, Ayak Bilardosu, Ayak Dartı, Ayak Tenisi, Dijital Futbol Oyunları ve daha birçok eğlenceli aktivite yer alıyor.

Etkinliğin 2. gününde Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Anthony Nwakaeme taraftarlarla bir araya geldi. Özellikle minik taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Nwakame, etkinlik alanındaki bazı aktivitelere katıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı ile uzun zaman sonra Trabzonspor forması ile sahaya çıkan Nwakaeme, bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra etkinlik alanından ayrıldı.

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