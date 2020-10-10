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Spor

Trabzonspor'lu Vitor Hugo'dan transfer itirafı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Vitor Hugo BB Erzurumspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından konuştu. Transfer süreciyle ilgili bilgiler aktaran Brezilyalı savunmacı, 'Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ve Galatasaray'dan teklifler aldım.' dedi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:40 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 18:40
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Bordo-mavili formayı ilk kez giydiği için mutlu olduğunu belirten Hugo, "Trabzonspor gibi büyük bir takımın ilk defa formasını giymek benim için büyük bir gurur oldu." dedi.

İstanbul'un 3 büyük takımından da tepki aldığını kaydeden Brezilyalı oyuncu, "Türkiye'den menajerim vasıtasıyla daha önce Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan teklifler aldım. Palmeiras'ta oynarken Trabzonspor'un beni istediğini öğrendim ve kulüp olarak neler yapabileceğini en iyi anlatan kulüp oldu. Transfer sürecim kolay olmadı, kulübümle alakalı sorunlar vardı, bazı şartlar oluşmamıştı." ifadelerini kullandı.

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