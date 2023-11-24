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Spor

Trabzonsporlu yöneticiden transfer itirafı

Polonya basınında çıkan habere göre Trabzonsporlu bir yönetici, Legia Varşova forması giyen Bartosz Slisz'i takip ettiklerini doğruladı.

24 Kasım 2023 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Trabzonsporlu yöneticiden transfer itirafı
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Trabzonspor kulübünün scout ekibi, Polonya ile Çekya arasında oynanan maçta Bartosz Slisz'i izledi. Polonya basınından sport.tvp adlı site konuyu haberleştirdi.

Site, bir bordo-mavili yöneticinin, "Kulüp olarak tribünde bulunduğumuz doğrudur. Ama sadece bu değil. Şu anda pek çok oyuncuyu izliyoruz. Slisz takip edilen isimlerden ancak şu an onunla ilgili bir girişim yapmadık" dediğini duyurdu.

Haberin devamında ise Trabzonspor yönetiminin şu an bir teklif yapmasının söz konusu olmaması durumunda oyuncunun bu yıl takımı Legia Varşova'da kalacağına vurgu yapıldı.

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