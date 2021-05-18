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Spor

Trabzonsporlulardan Sörloth kampanyası

Trabzonspor taraftarları, ‘Come to Trabzonspor' etiketiyle sosyal medyadan büyük bir kampanya başlatıp, bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'u takıma dönmeye davet etti.

DHA18 Mayıs 2021 Salı 18:06 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 18:06
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın 'Alexander Sörloth' açıklamaları, bordo-mavili taraftarları harekete geçirdi. Karadeniz ekibinde gol krallığı yaşadığı 2019-20 sezonun ardından Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olan Sörloth için hem taraftar hem de yönetim atağa kalktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Sörloth'u bize versinler yeniden parlatalım', teknik direktör Abdullah Avcı'nın ise 'Sörloth'u istemez miyim' açıklamalarının ardından taraftarlar, sosyal medyadan 'Come to Trabzon' kampanyası başlatarak 25 yaşındaki Norveçli oyuncuyu takıma dönmeye davet ederken, on binlerce kişi de bu etikete destek verdi.

Forvet hattı için arayışta olan bordo-mavililerde yönetimin de Sörloth için şartları değerlendireceği öğrenildi.

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