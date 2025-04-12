Trabzonspor–Rizespor maçı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverlerle buluşuyor. Ev sahibi Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 28 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Rize temsilcisi ise 34 puanla 13. sırada bulunuyor. Peki, Trabzonspor–Rizespor ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

TRABZONSPOR–RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31. haftasında Karadeniz'in iki köklü kulübü kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, sezonun önemli karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen bu mücadele, 13 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Papara Park'ta oynanacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

TRABZONSPOR CEPHESİNDE İÇ SAHA GÜVENCESİ

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, geride kalan 28 maç sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak toplamda 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu süreçte 45 gol kaydedip, kalesinde 36 gol gördü.

Özellikle iç sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, evinde oynadığı 14 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 4 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet aldı. Papara Park'ta oynanan bu karşılaşmalarda 32 gol atan Karadeniz ekibi, rakiplerine 15 gol şansı tanıdı.

Ancak Trabzon temsilcisi, son haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1'lik net bir skorla mağlup olarak moral kaybı yaşadı.

RİZESPOR DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Misafir takım Çaykur Rizespor, ligdeki 28 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyetle toplamda 34 puan toplayarak 13. sıraya yerleşti. Rizespor, bu süreçte 35 gol atarken, kalesinde 47 gole engel olamadı.

Deplasman performansı ise dengesiz bir grafik sergiliyor. Oynadığı 14 dış saha maçında 5 galibiyet elde eden Rize temsilcisi, 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 16 gol atıp, 27 gol yedi.

Son olarak sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Rizespor, zorlu Trabzon deplasmanında puan alarak moral bulmak istiyor.

İLK YARIYI RİZE KAZANMIŞTI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadelede 3-1'lik skorla kazanan taraf Çaykur Rizespor olmuştu. Trabzonspor, bu kez kendi sahasında oynayacağı rövanş maçında hem üç puanı hem de rövanşı almak için sahaya çıkacak.