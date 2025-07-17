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  • Trabzonspor'u korkutan gelişme! Onuachu maça devam edemedi
Spor

Trabzonspor'u korkutan gelişme! Onuachu maça devam edemedi

Tabzonspor, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililerin yıldız golcüsü Paul Onuachu, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Haber Merkezi17 Temmuz 2025 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Trabzonspor'u korkutan gelişme! Onuachu maça devam edemedi
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Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında girdiği ikili mücadelede yerde kalan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, bordo mavililere kısa süreli panik yaşattı. Sağlık ekibi hemen sahaya girerek Onuachu'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Sol ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ağrı hisseden deneyimli golcüye sahada buz tedavisi uygulandı. Oyuna devam edemeyen Onuachu, ayağında buzla kenara alındı.

  • Paul Onuachu
  • Tabzonspor
  • Araz Nahçıvan

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