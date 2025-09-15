Fener; 52 kez ceza sahasına girip 29 şut çekti.

Trabzonspor bu sezon ilk kez ilk devrede gol yedi.

Ederson, Kerem; Onana ve Ernest Muçi ilk kez 11'de çıktı.

F.Bahçe taraftarı istekliydi fakat takım baskıyı kuramadı. Onuachu'nun iptal edilen golü ve Okay'ın kızarmasıyla maçın seyri 20'inci dakikada değişti. Kanarya tek kale oynamaya başladı ama bitiricilikte sorun vardı. 45'te Nesyri'nin golünde top içeri kendi girmek istedi. İkinci yarı Trabzon oyunu tamamen geride kabul etti. F.Bahçe adeta 'laubali' oynayarak top çevirdi ve Onana'ya cılız şutlar attı. Muçi'nin çıkmasıyla Trabzon daha direkt oynamaya başladı. Farkı açamayan Fenerbahçe çok panik yaptı. Trabzonspor ise yüklenmekte geç kalmıştı, dakikalar adeta boşa gitti. Maç boyunca görünmeyen Kanarya'nın yeni kalecisi Ederson son anlarda mesai yaptı. F.Bahçe, 10 kişi rakibe üstün oynadığı maçta 3 puanı tedirgin şekilde aldı.