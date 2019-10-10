Trabzonspor’u yabancılar sırtlıyor

Yabancılar bu sezon lig ve Avrupa’da 22 gol atarken, bunların 19’unu yabancılar filelere gönderdi. Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2’şer gol atarken, Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve Abdulkadir Ömür ise 1’er gol kaydetti.