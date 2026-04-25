Trabzonspor'un 2 yıldızına İngiliz kancası!

İngiltere Premier League ekibi Fulham, Trabznospor'un 2 genç yıldızı Chibuike Nwaiwu ve Wagner Pina'yı yakın takibe aldı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
İngiltere Premier League ekibi Fulham'ın, Trabzonspor'da başarılı sezon geçiren iki futbolcuyu birden transfer etmek istediği iddia edildi.

FourFourTwo'da yer alan habere göre; yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan İngiliz ekibi, Chibuike Nwaiwu 23 yaşındaki Wagner Pina'yı yakından takip ediyor.

ALMAN DEVİ DE DEVREDE

Öte yandan Pina ve Nwaiwu'nun Bundesliga kulüplerinin de dikkatini çektiği, Bayer Leverkusen'in bu oyuncularla ilgilendiği ifade edildi.

2025/26 sezonunda bordo-mavili takımda tüm kulvarlarda 35 maça çıkan 23 yaşındaki Pina, 7 asist yaptı. Aynı sezonda 32 maça çıkan 22 yaşındaki Nwaiwu ise 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

