Trabzonspor'un 200. yabancı oyuncusu Onana

Trabzonspor, İngiltere'nin Manchester United ekibinden kadrosuna kattığı Andre Onana ile 58 yıllık tarihinde 200'üncü yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

29 yaşındaki deneyimli kaleci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.

- 4. KAMERUNLU OYUNCU

Andre Onana, Trabzonspor tarihindeki 4. Kamerunlu oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Kamerunlu oyuncular Stephane Mbia, Rigobert Song ve Jean Jacques Misse Misse forma giymişti.

- 7 SEZON SONRA YABANCI KALECİ

Trabzonspor'da 7 sezon sonra yabancı bir kaleci forma giyecek.

En son 2017-2018 sezonunda Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'yu kadrosunda bulunduran bordo-mavililerde daha sonra Türk isimler, kaleyi korumuştu.



- DOĞAN DÖNEMİNDE 30. YABANCI TRANSFER

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 30 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi ve Onana kadroya dahil edildi.