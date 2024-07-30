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Spor

Trabzonspor'un antrenman ve basın toplantısı programı netleşti

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynayacağı karşılaşmanın antrenman ve basın toplantısı programı açıklandı.

AA30 Temmuz 2024 Salı 11:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'un antrenman ve basın toplantısı programı netleşti
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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır saat 17.00'de Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Ruzomberok ise yarın saat 19.00'da Papara Park'ta ilk 15 dakikası basına açık antrenman yapacak. Antrenman sonrasında saat 20.15'te Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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