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Spor

Trabzonspor'un Avrupa Ligi biletleri yarın satışa çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'un biletleri yarın satışa çıkacak.

AA28 Temmuz 2024 Pazar 15:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Avrupa Ligi biletleri yarın satışa çıkacak
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile 1 Temmuz Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B Blok 4 bin 500, VIP Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, batı tribün bin, doğu tribün 800, fırtına tribün 700, güney-kuzey kale arkası tribün biletlerinin ise 350 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Müsabakada, Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu da kaydedildi.

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