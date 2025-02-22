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Spor

Trabzonspor'un bileği Gaziantep FK karşısında bükülmüyor

Yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Trabzonspor rakibi karşısında hiç yenilmedi.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 13:18 - Güncelleme:
Trabzonspor'un bileği Gaziantep FK karşısında bükülmüyor
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Trendyol Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında bugüne dek hiç yenilmedi.

Bordo-mavili ekip, ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile 12. karşılaşmasına çıkacak. Bugüne dek oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazandı, 4 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

TRABZONSPOR, SAHASINDA PUAN VERMEDİ

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında sahasında rakibine puan şansı tanımadı.

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2, geçen sezon da 4-2'lik galibiyetlerle sahasından ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken 5 gol yedi.

DEPLASMAN MAÇLARI

Trabzonspor, Gaziantep temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Dış sahada 3 gol yiyen bordo-mavililer, 8 gol atmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

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