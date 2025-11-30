Trabzonspor'un bileği sahasında bükülmüyor

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 31 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, iç sahada 2,25 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 , TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 14 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 4 gol gördü.

TEKKE YÖNETİMİNDE LİGDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 13 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ile 5 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

204 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 204 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

KUPADA DA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 15 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.