Trabzonspor'un borcu açıklandı! 5 milyar TL'yi aştı

Trabzonspor, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ait mali tablolarını KAP'a açıkladı. Açıklamada net borcun 5 milyar 27 milyon TL olduğu belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimizin 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir" denildi.