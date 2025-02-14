Trabzonspor'un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin kadroda yer alması dikkat çekti. Bordo-mavililer, hafta içinde Nwakaeme için sakatlık açıklaması yapmıştı. Trabzonspor'un çarşamba günü yaptığı açıklamasında, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denilmişti.

Trabzonspor'da yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli de Beşiktaş maçının kamp kadrosunda yer aldı.