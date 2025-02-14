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Spor

Trabzonspor'un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 16:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'un derbi maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin kadroda yer alması dikkat çekti. Bordo-mavililer, hafta içinde Nwakaeme için sakatlık açıklaması yapmıştı. Trabzonspor'un çarşamba günü yaptığı açıklamasında, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denilmişti.

Trabzonspor'da yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli de Beşiktaş maçının kamp kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:

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