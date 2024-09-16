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Spor

Trabzonspor'un efsane başkanı vefat etti

Trabzonspor'un efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci hayatını kaybetti.

16 Eylül 2024 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
Trabzonspor'un efsane başkanı vefat etti
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Trabzonspor, efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin vedat ettiğini duyurdu.

Bordo mavililerin açıklamasında, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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