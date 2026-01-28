Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk'un Singo'yu sağ bekten stoper pozisyonuna kalıcı olarak kaydırma kararı alması sonrası Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.

O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, 2024/25 sezonunda Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro ile ilgileniyor. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'ın futbolcusu olan Portekizli, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANS

Pedro Malheiro, bu sezon 20 maçta oynadı ve 3 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun BAE ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.