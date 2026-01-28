İSTANBUL 13°C / 11°C
Trabzonspor'un eski yıldızının peşinde! Galatasaray'dan beklenmedik hamle

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, 2024/25 sezonunda Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'un eski yıldızının peşinde! Galatasaray'dan beklenmedik hamle
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk'un Singo'yu sağ bekten stoper pozisyonuna kalıcı olarak kaydırma kararı alması sonrası Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.

O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, 2024/25 sezonunda Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro ile ilgileniyor. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'ın futbolcusu olan Portekizli, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANS

Pedro Malheiro, bu sezon 20 maçta oynadı ve 3 gol-3 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun BAE ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

