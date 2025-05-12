İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2025 Pazartesi / 15 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7644
  • EURO
    43,0992
  • ALTIN
    4009.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un finaldeki gol güvenceleri Banza ve Zubkov
Spor

Trabzonspor'un finaldeki gol güvenceleri Banza ve Zubkov

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol yollarındaki en önemli güvenceleri Simon Banza ile Oleksandr Zubkov olacak.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Trabzonspor'un finaldeki gol güvenceleri Banza ve Zubkov
ABONE OL

Sezon başında Portekiz'in Braga Kulübünden 2 milyon avro bedelle 1 yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, rakip fileleri 19 kez havalandırarak gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı.

Banza, kupadaki 5 maçta ise rakip fileleri 3 kez sarsarak bu alanda da takımının en fazla gol kaydeden oyuncusu oldu.

"ÜÇ BÜYÜK" RAKİBE DE GOL ATTI

Simon Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi.

Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

ZUBKOV, SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübünden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Zubkov ise son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyor.

Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu oldu.

Ukraynalı oyuncu, Süper Lig'de 12 maçta 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 gol kaydetmeyi başardı.

KUPA FİNALİ YOLUNU AÇTI

Ukraynalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı.

Zubkov, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.