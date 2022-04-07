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Spor

Trabzonspor'un Gaziantep uçağına sis engeli

Trabzonspor'u Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı maç için Gaziantep'e götürecek olan uçak kente iniş yapamadığı için bordo-mavililerin Gaziantep'e gidiş saati ertelendi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 21:25 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 21:41
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından Gaziantep'e saat 16.30'da gitmeyi planlayan Trabzonspor kafilesi, sis nedeniyle saat 21.50'ye alınan uçak seferi yine gerçekleşmeyince Trabzon'da kaldı.

Kulüp yetkilileri, yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemediklerini, tesislerde bekleyen kafilenin de dağıldığını kaydetti.

Yetkililer, TFF'nin maç günüyle alakalı bir karar vermesini beklediklerini ifade etti.

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