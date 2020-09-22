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Spor

Trabzonspor'un genç 10 numarası Tayyip Ebrar Cumur İstanbulspor'da

Trabzonspor genç 10 numarası Tayyip Ebrar Cumur'u, 2 yıllığına TFF 1. Lig takımı İstanbulspor'a kiraladı.

DHA22 Eylül 2020 Salı 13:09 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:09
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TFF 1'inci Lig ekibi İstanbulspor, Trabzonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur'u 2 yıllığına kiraladı. Kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2018 yılında 5 yıllık sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki futbolcuyu özellikle İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi. Tekke'nin gelişim kaydedeceğine inandığı bir isim olması nedeniyle Ebrar Cumur'un 2 yıllık süreyle kiralandığı öğrenildi. Trabzonspor altyapısında öne çıkan isimlerin başında gelen ofansif orta saha oyuncusu İstanbulspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

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