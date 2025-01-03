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Spor

Trabzonspor'un genç yeteneği Avrupa kulüplerinin radarında

Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç sağ bek Oğuzhan Yılmaz'a Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisi bulunuyor.

IHA3 Ocak 2025 Cuma 11:56 - Güncelleme:
Trabzonspor'un genç yeteneği Avrupa kulüplerinin radarında
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Trabzonspor'un genç sağ beki Oğuzhan Yılmaz, Avrupa'dan ve Türkiye'den bir çok kulübün radarına girdi. Sezon sonu bordo-mavili kulüple, sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, kulüplerin cazip bir transfer hedefi haline geldi.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve yaş kategorilerinde milli formayı giyen Oğuzhan Yılmaz, kulübün öz kaynak oyuncularından bir tanesi. Genç yaşına rağmen hem kulüp seviyesinde hem de UEFA Gençlik Ligi ve milli takım düzeyinde gösterdiği performansla uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekiyor.

Genç oyuncuyu özellikle Almanya ve İspanya kulüpleri takip ederken Türkiye'den Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri, Oğuzhan Yılmaz'ın sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı genç oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçmiş durumda. Sözleşme süresinin kısalığı ve oyuncunun yalnızca yetiştirme bedeli ile transfer edilebilecek olması, yerli kulüpler için ekonomik açıdan maliyeti düşük transfer seçeneği sunuyor.

Oğuzhan Yılmaz'ın nasıl bir karar vereceği ve kariyerine hangi yönde devam edeceği merak konusu.

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