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Spor

Trabzonspor'un gençleri maç sonu konuştu: Kendimizle gurur duyuyoruz

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor, Barcelona'ya 4-1 yenildi. Bordo mavililer, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı oldu. Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular maçı değerlendirdi.

TRT SPOR28 Nisan 2025 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'un gençleri maç sonu konuştu: Kendimizle gurur duyuyoruz
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UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor, Barcelona'ya 4-1 yenildi. Bordo mavililer, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı oldu. Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular maçı TRT Spor'a değerlendirdi.

Trabzonspor U19 Kaptanı Salih Malkoçoğlu, "Bizim serüvenimiz altı aylık bir serüven oldu. Buraya kadar çok iyi mücadele ettik. Kendimizle gurur duyuyoruz. Sonu şampiyonluk olsun isterdik ama olmadı. Ben herkese çok teşekkür ederim. Kendimize inanıyorduk, şampiyon olacağımıza da inanıyorduk. Buraya kadar takım olarak geldik. İyi bir takımız. Şampiyon olamadığımız için üzüldük. Bu yüzden gözyaşı döktük. Finale kadar çıktık bu yüzden gururluyuz. Taraftarımız 12. adam oldu. Bizi desteklediler. En başından beri onu hissettik. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.

Abdurrahman Bayram, "Maçtan önce de dediğim gibi, tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Başarı açısından ve mücadele açısından çok iyi oldu. Biz hala güçlüyüz, gururluyuz. Bizim için tarif edilemez duygular var. Buruk da olsa kötü bir duygu da olsa gerçekten biz gururlandık. Barcelona gibi bir dünya devi ile oynamak bizim için tarif edilemez bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

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