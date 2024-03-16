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Spor

Trabzonspor'un gizli kozu: Trezeguet

Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında Mısırlı oyuncusu Trezeguet ile gol arayışlarını sürdürecek.

16 Mart 2024 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Trabzonspor'un gizli kozu: Trezeguet
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Afrika Kupası'ndan döndükten sonra müthiş bir performans gösteren Trezeguet, 2'si kupa olmak üzere çıktığı 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.

Rakip ceza sahasına daha fazla girmeye başlayan ve bunun karşılığını da gollerle alan Mısırlı yıldız, Fenerbahçe derbisinde Fırtına'nın 1 numaralı hücum silahı olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Pepe'yi bağlantı oyuncusu olarak kullanıp, Trezeguet ile Visca'yı ön tarafta daha etkili kılmayı planlıyor.

Özellikle Trezeguet'den sık sık savunma arkasına koşular yapmasını isteyen Avcı, tecrübeli futbolcuyu gizli forvet gibi değerlendirecek.

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