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Spor

Trabzonspor'un gol makinesi Paul Onuachu

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu takımın golünü yükünü sırtladı ve Süper Lig'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada 8 gol, 2 asist üreterek skor katkısı sağladı.

Sabah1 Ocak 2024 Pazartesi 15:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'un gol makinesi Paul Onuachu
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Süper Lig'de 17 maçta 30 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, rakip filelere gönderdiği 30 golün 20'sini ayakla, 9'unu ise kafayla atarken, 1 golü de rakip futbolcu kendi kalesine kaydetti.

EN SKORER ONUACHU

Geride kalan haftalarda ilk yarısını önde bitirdiği 7 maçın 6'sından galip ayrılan bordo-mavililerde Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ise 4'ü kafa toplam 8 golüyle takımın en skoreri oldu.

Trabzonspor ilk yarılarını önde tamamladığı Alanya, Kasımpaşa, Beşiktaş, Pendik, Fenerbahçe ve İstanbulspor maçlarından da galibiyetle ayrıldı. Fırtına, Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını önde tamamlamasına rağmen bu maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz devi, ilk yarılarında geriye düştüğü Galatasaray, Çaykur Rize ve Adana Demirspor maçlarını mağlubiyetle tamamladı.

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