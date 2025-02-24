Trabzonspor'un gol makinesi Simon Banza

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor'da iki gol atan Demokratik Kongolu Simon Banza, gol sayısını 16'ya yükseltirken bu futbolcunun gol attığı maçlarda bordo-mavililer 17 puan elde etti.

Ligin 25. haftası sonunda oynadığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, hanesine 32 puan yazdırdı.

Trabzonspor, Demokratik Kongolu oyuncunun gol attığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 17 puan hanesine yazdırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Demokratik Kongolu futbolcu, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Trabzonspor, Demokratik Kongolu oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, Adana Demirspor'u 5-0, Gaziantep FK'yı 3-2, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivaspor'u 4-0 yenerken deplasmanda Atakaş Hatayspor ve kendi evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, deplasmanlarda Göztepe, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 4-3, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

İÇ SAHADA 11, DIŞ SAHADA 5 GOL

Banza, dış sahaya oranla iç sahada daha başarılı grafik ortaya koydu.

Ligde 16 golü bulunan Demokratik Kongolu oyuncu, iç sahada rakip fileleri 11 kez havalandırırken dış sahada 5 gol kaydetti.

ÜÇ "BÜYÜK" RAKİBE DE GOL ATTI

Simon Banza, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer gol attı.

Demokratik Kongolu futbolcu, ligde 16 gol ile gol krallığı yarışında 18 gollü RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'i takip ediyor.