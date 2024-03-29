İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2024 Cuma / 20 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3732
  • EURO
    34,981
  • ALTIN
    2325.67
  • BIST100
    9148.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un gözdesi John Lundstram için Rangers düğmeye bastı
Spor

Trabzonspor'un gözdesi John Lundstram için Rangers düğmeye bastı

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan John Lundstram için Glasgow Rangers harekete geçti.

IHA29 Mart 2024 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'un gözdesi John Lundstram için Rangers düğmeye bastı
ABONE OL

Trabzonspor'un gündemine gelen John Lundstram için İskoç Kulübü Glasgow Rangers harekete geçti. Kulübün sözleşme uzuatma teklifine ilk görüşmede olumlu yanıt vermeyen İngiliz oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, nokta transferler için titiz hareket ediyor. Tecrübeli ve genç oyuncularla birlikte oluşturacağı kadroyla önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi vermeyi planlayan Karadeniz ekibi, İskoç Kulübü Glasgow Rangers ile sıcak temasa geçmişti.

Glasgow Rangers ile sezon sonu kontratı bitecek olan Barisic ile temaslarına devam eden Trabzonspor, aynı kulüpte forma giyen ve iyi bir sezon geçiren John Lundstram için de temaslarını sürdürdüğü iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İskoç Kulübü oyuncuya sözleşme uzatma konusunda teklif getirirken, İngiliz oyuncu yapılan ilk görüşmelerde teklife olumlu yanıt vermemişti. Glasgow Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, iyi bir sezon geçiren tecrübeli oyuncunun kulüpte kalmasını istiyor.

İskoç medyası, Glasgow Rangers'ın John Lundstram'ın takımda kalması için yeni bir teklif daha yapması gerektiği noktasında haberlere yer verirken, Barisic'in ardından Trabzonspor'un İngiliz oyuncuya olan ilgisine yer verdi. Tecrübeli oyuncunun İngiltere'den gelecek teklifleri de değerlendirdiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.