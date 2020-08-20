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Spor

Trabzonspor'un gözdesi Lucas Biglia Torino ile anlaştı

Jose Sosa'nın ayrılığı sonrası orta sahaya yıldız isim transferi düşünen bordo-mavililer Milan'dan ayrılan Lucas Biglia'ya göz dikmişti. Biglia Torino ile anlaştı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 19:42
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Milan ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

İtalyan basınının haberine göre; Torino, Arjantinli futbolcuyla anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki oyuncunun 2 milyon euro maaşlı kontrata imza attığı belirtildi.

TRABZONSPOR ANLAŞAMAYA VARAMADI

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da takımdan ayrılan Jose Sosa yerine oyuncuya teklif götürdüğü ancak anlaşmaya varamadığı kaydedildi.

Bu sezon Milan ile 14 resmi maçta görev yapan Biglia, 1 asist yaptı.

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