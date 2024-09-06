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Spor

Trabzonspor'un gözdesini istemişti! Göztepe, Paul Onuachu transferinde havlu attı

Trabzonspor'un geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak kalıcı transferi için Southampton ile anlaşmadığı Paul Onuachu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Göztepe'nin devrede olduğu oyuncunun transferde isteksiz olması transferin rafa kaldırmasına neden oldu. İşte detaylar...

DHA6 Eylül 2024 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'un gözdesini istemişti! Göztepe, Paul Onuachu transferinde havlu attı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer sezonunun bitimine 7 gün kala golcü arayışları sürerken, Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi. Onuachu'yu Göztepe'ye getirmek için yoğun çaba gösteren yönetim, Nijeryalı futbolcunun isteksiz olması nedeniyle transferden vazgeçti.

Southampton kulübü ile el sıkışan kurmaylar Paul Onuachu'nun teklifi reddetmesi sonucu geri çekildi. Adı Trabzonspor ile de anılan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon Southampton'da kadro planlamasında düşünülmediği bildirildi. Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Southampton, Onuachu'nun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemiş ancak oyuncu transfer döneminde Avrupa'dan bir kulübe gitmemişti.

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