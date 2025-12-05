İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Trabzonspor'un Göztepe maçındaki kozu: Paul Onuachu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor'da hücumdaki en büyük koz yine Paul Onuachu olacak.

5 Aralık 2025 Cuma 13:37
Trabzonspor'un Göztepe maçındaki kozu: Paul Onuachu
Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında önemli forvetlere karşı kalesine duvar ören Göztepe karşısında gözler Trabzonspor'un gol kralı Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu'da olacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon evinde 6 maça çıkan İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, attığı 6 gole karşılık yalnızca 1 gol yedi ve ligin en sağlam iç saha savunma performanslarından birine sahip. Zorlu deplasman öncesinde Trabzonspor'da tüm gözler Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ve hücum hattında olacak.

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 11 gol atan Onuachu, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Nijeryalı futbolcuyu, 10 golle Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Şomurodov takip ediyor.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Trabzonspor'un ligde attığı 25 golün 11'ine imza atan Paul Onuachu, 4 gol daha bulması halinde geçen sezonki performansını yakalayacak. Onuachu'nun gol attığı 9 maçta ise Karadeniz ekibi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve 21 puan topladı. Bordo-mavililerin bu sezon ligde topladığı 31 puanının büyük bölümünde de Nijeryalı futbolcunun payı bulunuyor.

Trabzonspor'un ligde son olarak oynadığı Alanyaspor (1), Başakşehir (1) ve Konyaspor (2) müsabakalarında 4 gol atarak seri yakalayan Paul Onuachu, Göztepe karşısında da gollerine devam etmeyi hedefliyor. 31 yaşındaki futbolcu, 11 golün 4'nü ise deplasman maçlarında kaydetti.

