9 Ağustos 2025 Cumartesi
  Trabzonspor'un gözü İngiltere'de! Marcelino Nunez listede
Trabzonspor'un gözü İngiltere'de! Marcelino Nunez listede

Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Norwich City forması giyen Marcelino Nunez için yeniden harekete geçti.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 09:12
Trabzonspor, orta saha takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Championship ekibi Norwich City'de forma giyen Şilili futbolcu Marcelino Nunez, Karadeniz ekibinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki oyuncu için bu yaz yeniden girişimde bulunulduğu öğrenildi.

Norwich City ile sözleşmesinin son yılına giren Nunez, kulüpteki geleceğini değerlendiriyor. İngiliz temsilcisi, doğru teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor. İspanya'dan kulüplerin de ilgilendiği yıldız orta saha, Trabzonspor'un öncelikli hedefl erinden biri olarak öne çıkıyor. Bordo-Mavililer'in listesinde yer alan diğer isim Roma'dan Lorenzo Pellegrini olsa da, İtalyan futbolcunun yıllık 6 milyon euroyu bulan maaşı bu transferi zorlaştırıyor. Nunez ise yaklaşık 780 bin euroluk yıllık kazancıyla daha ulaşılabilir bir seçenek konumunda. 2022'de Universidad Catolica'dan 3,3 milyon sterline Norwich'e transfer olan Şilili oyuncu, İngiliz ekibinde 116 resmi maça çıkıp 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Norwich'te bu yaz Topic ve Wright'ın alınmasıyla orta sahada rekabet artarken, teknik direktör Liam Manning kadroda bazı ayrılıkların yaşanabileceğini ifade etti.

