Spor

Trabzonspor'un gözü Yari Verschaeren'de! Ocak planı hazır

Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak istiyor. Bordo-mavililer, Anderlecht'in 24 yaşındaki yıldızı Yari Verschaeren için yeniden harekete geçti.

11 Ekim 2025 Cumartesi 08:20
Trabzonspor'un gözü Yari Verschaeren'de! Ocak planı hazır
Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde yapacağı hamleler için çalışmalarını yürütüyor. 8 ve 10 numara olarak oynayabilen bir isim arayan Fırtına'da Yari Verschaeren'in adı öne çıktı.

Bordo-Mavililer, Anderlecht'te oynayan 24 yaşındaki yıldız için yaz transfer döneminde de teklif iletmişti. Belçika ekibiyle kontratı Haziran 2026'da bitecek Verschaeren'in ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon Belçika ekibinde toplamda 11 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, rakip filelere 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Verschaeren'in piyasa değeri 4 milyon euro...

