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Spor

Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu ısrarı

Trabzonspor, devre arasında İngiltere'nin Brentford takımında transfer olan ancak burada eski performansından uzak olan Halil Dervişoğlu'nun kiralamak için girişimlere başladı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:58
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Trabzonspor’un, Halil Dervişoğlu ısrarı sürüyor... Sezon başından bu yana Fırtına’nın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 20 yaşındaki futbolcu, devre arasında 3 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibi Brentford’un yolunu tutmuştu. Bordo-Mavililer, Sparta Rotterdam’da gösterdiği performansı Ada’da sergileyemeyen ve arka planda kalan genç oyuncu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

‘TRABZONSPOR HAYRANIYIM’

Karadeniz devinin, başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi ile Brentford’un kapısını çalacağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere genç yıldız sezon başında adının Trabzonspor ile anılmasının ardından, “Ben bir Trabzonspor hayranıyım, Trabzonluyum” ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)

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