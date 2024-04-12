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Spor

Trabzonspor'un hedefi Rodrigo Villagra

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Arjantinli yıldız futbolcu Rodrigo Villagra'yı yeniden gündemine aldı.

12 Nisan 2024 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'un hedefi Rodrigo Villagra
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Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak üst düzey bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da çalışmalar erken başladı. Hemen her mevkiye oyuncu bakılırken, teknik direktör Abdullah Avcı daha çok tecrübeli ve net isimler üzerinden ilerliyor.

Ayrıca Batista Mendy gibi yüksek potansiyelli ve kısa vadede ciddi bonservis kazandırabilecek oyuncularla ilgili de çalışma var...

Sezon başında gündeme gelen 23 yaşındaki Arjantinli ön libero Rodrigo Villagra konusunda Trabzonspor'un izleme ekibinin 'mutlaka alınmalı' şeklinde rapor verdiği öğrenildi.

2027'YE KADAR KONTRATI VAR

River Plate'in 3 Şubat'ta 5.8 milyon Euro bonservis bedeliyle bir başka Arjantin ekibi CA Talleres'ten kadrosuna kattığı 1.78 boyundaki oyuncu, Arjantin U23 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Arjantin ekibi ile 31 Aralık 2027'ye kadar kontratı bulunan Villagra'yı, Bordo-Mavili kulübün scoutlarının defalarca izlediği belirtildi. Yönetim, bu transferde şartları zorlamayı planlıyor.

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