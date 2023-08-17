Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Yunan orta saha Taxiarchis Fountas'ı İstanbul'a getiren bordo-mavililer, savunma hattını da Rayyan Baniya ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Öte yandan golcü transferi için de yoğun mesai harcanıyor.

GOLCÜ TRANSFERİ EZELİ RAKİPTEN

Yönetimin uzun süredir uğraştığı Bruno Petkovic transferinde aşama kaydedilemezken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Umut Bozok ve Maxi Gomez'den farklı profilde bir golcü istediği belirtildi.

Hırvat teknik adamın işaret ettiği ismin ise Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Dursun olduğu iddia edildi.

ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Alman 2. Lig ekiplerinden Hertha Berlin'in de gündeminde olan Serdar için Trabzonspor'un, Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı ilk görüşmelerin bir kaç gün içinde yapılmasının planladığı öğrenildi.