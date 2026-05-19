Trabzonspor'un hücum hattı dikkat çekti! Gollerin yüzde 75'i onlardan...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 61 golle tamamlayan Trabzonspor'un gol yükünü Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi sırtladı.

Bordo-mavili takımda Onuachu, forma giydiği 30 lig maçında 22 gol atarak RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte sezonu gol kralı tamamladı ve kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu oldu.

Onuachu'nun ardından Brezilyalı oyuncu Augusto 32 maçta 13 gol kaydederken bu ismi, Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi 27 karşılaşmada 11 golle takip etti.

GOLLERİN YÜZDE 75'İNİ ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, 61 golün 46'sını kaydederek bordo-mavili takıma zirve yarışında önemli katkı yaptı.

Üç futbolcu, bordo-mavili ekibin gollerinin yüzde 75,4'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandırdı.

LİGDEKİ 11 EKİPTEN FAZLA GOL ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam 46 golle Süper Lig'deki 11 ekipten fazla gol kaydetti.

Bordo-mavili oyuncular, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile aynı sayıda gol kaydederken TÜMOSAN Konyaspor (43), Gaziantep FK (43), Göztepe (42), Corendon Alanyaspor (41), Natura Dünyası Gençlerbirliği (36), ikas Eyüpspor (33), Hesap.com Antalyaspor (33), Kasımpaşa (33), Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (31), Zecorner Kayserispor (27) ve Kocaelispor'u (26) geride bıraktı.

TOPLAM 11 FUTBOLCU GOL ATTI

Trabzonspor'da sezon boyunca 11 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Oleksandr Zubkov 4, Chibuike Nwaiwu 3, Christ Inao Oulai 2, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Umut Nayir ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Bir golü de rakip oyuncu, kendi kalesine gönderdi.

KUPA FİNALİNDE GOL GÜVENCELERİ

Trabzonspor'un skorer 3 oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımlarının gol güvencesi olacak.

Bu 3 isim içerisinde Muçi 4 golle kupada takımının en golcü oyuncusu olurken Onuachu 2, Augusto da 1 gol kaydetti.