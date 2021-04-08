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Spor

Trabzonspor'un hücum hattı hayal kırıklığı yaratıyor

Süper Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da, forvet oyuncuları beklentinin altında kaldı.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 13:25
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Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 gol atarken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

Bordo-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda atılan 15 golün 5'ini üretti.

Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 oyuncu Karadeniz ekibine ligde toplam 19 gollük katkı sağladı.

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