Trabzonspor'un hücum hattı hayal kırıklığı yaratıyor

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 13:25

Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 gol atarken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

Bordo-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda atılan 15 golün 5'ini üretti.

Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 oyuncu Karadeniz ekibine ligde toplam 19 gollük katkı sağladı.