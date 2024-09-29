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Spor

Trabzonspor'un ilk 11'inde 2 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

AA29 Eylül 2024 Pazar 16:30 - Güncelleme:
Trabzonspor'un ilk 11'inde 2 değişiklik
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Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham'ın yerine de Bardhi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.

VİSCA, 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.

Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

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