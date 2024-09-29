Trabzonspor'un ilk 11'inde 2 değişiklik

Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Cihan Çanak'ın yerine Edin Visca'yı, Muhammed Cham'ın yerine de Bardhi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Umut Bozok, Arseniy Batagov, Enis Destan, Cihan Çanak, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.

VİSCA, 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ



Trabzonspor'da kırmızı kart cezası sona eren Edin Visca, 2 maç aradan sonra tekrar 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Boşnak futbolcu, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında takımdaki yerini alamadı.



Trabzonsporlu taraftarlar, ligin ilk 5 maçından beraberle ayrılan takımlarının karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.